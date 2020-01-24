В Кремле оценили решение ФРГ выделить €12 млн жертвам блокады Ленинграда

Решение ФРГ выделить €12 млн для помощи жертвам блокады Ленинграда заслуживает высокой оценки, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Это можно только приветствовать», — отметил он. При этом Песков отметил, что необходимо помнить и той поддержке, которую жертвам войны оказывают российские власти.

О том, что Германия решила выделить России €12 млн для помощи жертвам блокады Ленинграда, стало известно в январе прошлого года. В сообщении отмечалось, что выплата запланирована по случаю 75-летия Победы. Деньги планировалось направить на модернизацию госпиталя для ветеранов войны в Санкт-Петербурге и на создание в городе немецко-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для жертв блокады.

24 января «Коммерсантъ» сообщил, что в ближайшее время правительство ФРГ подпишет соглашение, которое позволит направить средства для помощи жертвам блокады в Россию.