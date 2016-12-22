Три человека погибли при обрушении здания в подмосковном Дзержинском

Число погибших в результате обрушения производственного здания в подмосковном Дзержинском возросло до трех. Об этом РБК сообщили в ГУ МЧС по региону.
«Семь человек пострадали, трое из них погибли», — рассказали в ведомстве.
В пресс-службе минздрава Московской области со ссылкой на регионального министра здравоохранения Дмитрия Матвеева заявили, что в местную больницу госпитализировали шестерых пострадавших. «В результате происшествия в городе Дзержинский Московской области в Дзержинскую городскую больницу госпитализированы шесть человек с травмами различной степени тяжести», — сказали в ведомстве. В Минздраве добавили, что еще шестерым была оказана первая помощь, в госпитализации они не нуждаются.
По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, причиной обрушения здания стало нарушение безопасности при проведении ремонтных работ. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС передает, что бетонные перекрытия на заводе ООО «Техногрупп» рухнули во время ремонта. «При проведении ремонтных работ произошло обрушение бетонных перекрытий на площади 130 кв. м в одноэтажном производственном здании ООО «Техногрупп», — говорится в сообщении. Источник в службах технического надзора региона ранее говорил агентству, что кровля могла обрушиться под тяжестью снега.
Обрушение в здании на улице Академика Жукова, принадлежащем ООО «Техногрупп», произошло утром 17 декабря.