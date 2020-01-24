В Чите завели дело после проверки жившей в заброшенном доме семьи

В Забайкальском крае завели уголовное дело после проверки сообщений СМИ о мужчине с четырьмя детьми, живущем в заброшенном доме, говорится в сообщении регионального управления СК. Дело открыли по ч. 1 ст. 293 УК (халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан). По мнению следствия, дети попали в плохие условия из-за недосмотра органов опеки.

В ходе проверки СК установил, что 37-летний мужчина с пятилетней девочкой и тремя мальчиками шести, десяти и 12 лет скитались по заброшенным зданиям Читы. В этих постройках не было отопления и света, дети жили в антисанитарных условиях и практически без зимней одежды и еды, не ходили в садик и школу.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Сейчас его поместили в следственный изолятор. «В отношении мужчины [ранее] была избрана мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества, на период расследования. Однако он не явился в суд, и суд ему заменил меру пресечения на заключение под стражу, объявив его в розыск», — пояснили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Забайкальскому краю.

Мужчину с четырьмя детьми, которые грелись у костра, нашли в заброшенном доме в Чите 23 января. Эта семья уже попадала сложные ситуации, сообщил РБК уполномоченный по правам ребенка в Забайкальском крае Иван Катанаев.

«Семья приехала из района, опека помогла им найти квартиру, нашли маме работу, дети ходили в школу. Потом что-то случилось, и семья подалась в бега — бросили квартиру, работу. В сентябре [2019 года] их нашли в каком-то шалаше на берегу реки, детей поместили в реабилитационный центр «Берегиня». Там они социализировались, потом вернулись домой. По крайней мере, до декабря они ходили в школу», — сообщил он.