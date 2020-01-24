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В Чите проверят данные о живущей в заброшенном доме семье с детьми

В Забайкальском крае следователи начали проверку после появившихся в СМИ сообщений об отце, живущем с четырьмя детьми в аварийном доме, говорится в сообщении регионального управления СК.

По данным СК, в помещении, в котором нашли мужчину и четырех детей в возрасте от трех до 11 лет, отсутствуют отопление и «элементарные бытовые условия». «Дети обогреваются открытым огнем, неухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания», — говорится в сообщении.

Проверкой займется отдел расследования особо важных дел краевого управления СК, будет оценена работа органов опеки и профилактики. Сообщения также проверит прокуратура Забайкалья.

Семью с четырьмя детьми, греющимися возле костра, нашли в заброшенном здании в Чите 23 января, сообщил общественник Евгений Федоров, передает «Чита.Ру». Он устроил их в квартиру, после чего семье начали помогать люди. По словам отца семейства, мать бросила их из-за пьянства. Полиция задержала его днем 24 января: мужчину разыскивали из-за неявки в суд. Детей отправили в приют.

Теги: проверка, Чита, прокуратура
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