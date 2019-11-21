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В Крыму на уроке умер десятиклассник

В Крыму на уроке умер школьник, сообщили РБК в пресс-службе министерства образования, науки и молодежи республики.

Инцидент произошел в селе Охотниково в Сакском районе. «Ученик 10-го класса скончался во время занятий в школе», — сказали в пресс-службе.

Как уточняет «Крыминформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у школьника были проблемы с сердцем. «Криминальная составляющая отсутствует», — сказал источник.

Источник «РИА Новости Крым» в правоохранительных органах уточнил, что мальчику стало плохо на уроке географии. Агентство отмечает, что подросток стоял на учете врачей по состоянию здоровья и недавно потерял близкого родственника.

В начале октября в Уфе следователи возбудили дело по факту смерти 17-летнего студента после урока физкультуры в колледже. Подросток почувствовал недомогание и потерял сознание. Его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти.

Теги: Крым, новости РБК, смерть, ребенок, школа
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