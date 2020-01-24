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В российских вузах запустят эксперимент по смене специальности студентов

В ряде регионов российские студенты смогут поменять специальность после второго курса, сообщил зампредседателя комитета по науке, образованию и культуре при Совете Федерации Виктор Кресс, передает газета «Известия».

Кресс пояснил, что цель таких изменений — снизить количество студентов, которые разочаровываются в выбранной специальности в первые годы обучения и уходят из вузов. По его словам, пилотный проект, в ходе которого планируют отработать технологию такого перехода, запустят в 2021 году, а распространить новую систему по всей стране планируется еще через один-два года.

Студенты некоторых вузов могут и сейчас сменить специальность на смежную. В частности, указывает газета, это возможно для учащихся Уральского федерального университета, Дальневосточного федерального университета и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Однако если раньше учебные заведения внедряли такой подход по собственной воле, то после отработки пилотного проекта и внесения изменений в законодательство система может стать обязательной для всех вузов, пояснил Кресс.

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Разрешить студентам менять специальность после второго курса предложил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Помимо этого, он поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах — дополнительные места в первую очередь получат регионы, в которых не хватает врачей, педагогов и инженеров.

Теги: студенты, специальность, новости РБК
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