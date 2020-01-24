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В Ярославле в ДТП с двумя автобусами погиб человек

В Ярославле в результате аварии с двумя автобусами и легковым автомобилем погиб один человек, говорится в сообщении областного управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла утром на пересечении Московского проспекта и улицы Малая Пролетарская: столкнулись два «ЛиАЗа», двигавшиеся в попутном направлении, после чего один из автобусов задел легковой автомобиль. В результате аварии один человек погиб, еще семь доставили в больницу.

Авария вызвала большую пробку на Московском проспекте, сообщил местный портал «ЯрНьюс». Информацию подтверждают данные сервиса «Яндекс.Карты».

17 января на западе Москвы столкнулись три легковых автомобиля и автобус. В результате происшествия пострадали три человека.

Теги: ДТП, Ярославль, автобус
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