Общество , 17 янв, 21:29
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Три человека пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Москвы
Три легковых автомобиля и автобус столкнулись на западе Москвы, сообщили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.
По информации пресс-службы, инцидент произошел в 18:30 мск по адресу: Большая Очаковская улица, дом 21.
«Сначала столкнулись три легковых автомобиля, один из которых потом откатился к рейсовому автобусу и задел его», — уточнил представитель ГИБДД. По его словам, в ДТП пострадали три человека, все они находились в легковушках.
Госавтоинспекция Москвы сообщила в своем Twitter, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.