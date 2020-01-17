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Три человека пострадали в результате ДТП с автобусом на западе Москвы

Три легковых автомобиля и автобус столкнулись на западе Москвы, сообщили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в 18:30 мск по адресу: Большая Очаковская улица, дом 21.

«Сначала столкнулись три легковых автомобиля, один из которых потом откатился к рейсовому автобусу и задел его», — уточнил представитель ГИБДД. По его словам, в ДТП пострадали три человека, все они находились в легковушках.

Госавтоинспекция Москвы сообщила в своем Twitter, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Теги: новости РБК, ДТП, столкновение автомобилей
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