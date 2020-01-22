При тушении пожара в подмосковной теплице погиб пожарный

Во время тушения пожара в тепличном комплексе на юге Подмосковья погиб сотрудник МЧС, еще три человека обратились за медицинской помощью. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в деревне Петровское около Серпухова. Информация о возгорании поступила в дежурную смену в 9:37. Прибывшие пожарные обнаружили, что горит тепличный комплекс.

В 10:00 мск огонь был локализован на площади в 200 кв. м. В 11:39 объявлено о полной ликвидации пожара. В тушении участвовали 39 человек и 13 единиц техники.

«К сожалению, при тушении из-за хлопка газовоздушной смеси погиб один пожарный и трое обратились за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.

В общей сложности к ликвидации пожара привлекли 13 единиц техники и 39 человек. При этом 7 единиц техники и 22 человека — от МЧС, добавили в пресс-службе.