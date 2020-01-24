В Tinder добавят «тревожную кнопку» для вызова полиции

Приложение для знакомств Tinder обзаведется «тревожной кнопкой», с помощью которой при необходимости пользователи смогут сообщить в полицию об опасной ситуации. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Перед введением новой функции компания Match Group приобрела долю в стартапе Noonlight, благодаря которому можно отслеживать местонахождение пользователей, а в случае угрозы уведомлять об этом экстренные службы. В конце января новое приобретение будет доступно пользователям Tinder в США, позже она появится в других странах.

По словам генерального директора Match Group Менди Гинзберг, информация о местоположении пользователей не будет использоваться в коммерческих целях. Кроме того, отмечается, что Noonlight не планирует делиться этой информацией с Tinder, отправляя ее в случае необходимости напрямую властям.

В Match Group не стали раскрывать размер инвестиций, вложенных в реализацию проекта.

В сентябре 2019 года стало известно, что Tinder снял собственный сериал апокалиптической сюжетной линией, развивающейся на фоне истории отношений. Съемки сериала проходили в Мехико. При этом о дате его презентации не сообщалось.