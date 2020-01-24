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В Петербурге после дорожного конфликта в полицию доставили 12 человек

Водитель иномарки на одной из улиц Санкт-Петербурга въехал на тротуар, что послужило причиной возникновения дорожного конфликта с участием 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 23 января на Заставской улице возле дома № 24. По предварительным данным, конфликт произошел из-за того, что водитель Porsche решил проехать по тротуару.

Участников конфликта доставили в отдел полиции для разбирательства. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 января в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием такси. В результате лобового столкновения пострадал один человек. В состоянии средней тяжести его доставили в больницу.

Теги: Санкт-Петербург, дорожный конфликт, полиция
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