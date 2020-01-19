В ДТП с участием такси в Петербурге пострадал один человек

В Петербурге при лобовом столкновении автомобилей пострадал человека. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

ДТП произошло на перекрестке Садовой улицы и Лермонтовского проспекта. Как видно на фотографиях, опубликованных в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», участниками аварии стали автомобили марки Reno и Lada Vesta, которая маркирована логотипом «Яндекс.Такси».

РБК обратился за комментарием к начальнику управления информации и общественных связей ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеславу Степченко и к начальнику пресс-службы управления МЧС по Санкт-Петербургу Андрею Литовке.

17 января на Киевском шоссе в Москве погибли два человека и один пострадал. Отмечалось, что две легковые машины остановились на выделенной для общественного транспорта полосе, после чего пассажиры вышли на дорогу. На них наехал водитель такси при попытке объехать рейсовый автобус.



