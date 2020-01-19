Киев потребовал от Лондона убрать «трезубец» из пособия по экстремизму

Посольство Украины в Великобритании потребовало удалить национальный герб страны — трезубец — из пособия по экстремизму для британских медработников и учителей. Соответствующий призыв дипведомство опубликовало в Twitter.

Ранее антитеррористический отдел британской полиции подготовил пособие по противодействию экстремизму. Фотографию с татуировкой в виде украинского герба расположили в числе знаков и символов праворадикальных групп рядом с нацистской символикой. Подпись под фотографией гласит: «Украинский трезубец (националистический)».

В посольстве размещение герба в пособии назвали «крайне возмутительным». «Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить трезубец из руководства с официальными извинениями», — отметили в ведомстве.

Представитель Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) в беседе с «РИА Новости» отметил, что помимо украинского герба документ включает ряд символов, которые не считаются экстремистскими или имеющими отношение к насилию. Он отказался уточнять, какие именно символы вошли в пособие, ссылаясь на то, что оно предназначено для «конкретной внутренней аудитории».