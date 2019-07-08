Полиция в Москве задержала угрожавшего взорвать гранату мужчину

Полиция задержала мужчину, который отказывался впускать судебных приставов и угрожал взорвать в квартире гранату. Об этом РБК сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

«На место прибыли сотрудники полиции, которые в ходе переговоров убедили его открыть дверь. В настоящее время мужчина задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту проводится проверка», - сказал Титов.

Ранее в МВД поступило сообщение, что на улице Октябрьская в Марьиной рощи мужчина заперся в квартире, чтобы не впускать судебных приставов, которые пришли к нему, чтобы описать имущество. Агентство «Москва» сообщало, что мужчина угрожал взорвать гранату, если кто-то к нему войдет.