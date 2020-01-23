В аппарате омбудсмена опровергли данные об опьянении ребенка из Саратова

Медицинское обследование десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с подозрением на алкогольное опьянение, завершено, сообщили РБК в аппарате уполномоченного по правам ребенка Саратовской области.

«Сейчас провели освидетельствование, мальчик не был пьян. Он отравился неизвестным химическим веществом, каким — будет установлено в дальнейшем. Семья благополучная», — сообщили РБК в ведомстве.

Ранее полиция в Саратове начала проверку после госпитализации ребенка с подозрением на алкогольное опьянение.

Родители мальчика рассказали, что днем 22 января он ушел на каток, а вечером попросил прохожую вызвать скорою из-за плохого самочувствия.

В больнице ему поставили диагноз «отравление неизвестным веществом/алкогольная интоксикация».