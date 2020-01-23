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Общество ,  
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Полиция начала проверку после сообщений СМИ о пьяном мальчике в Саратове

В Саратове полиция начала проверку после госпитализации десятилетнего мальчика с подозрением на алкогольное опьянение, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

Как сообщили полиции родители ребенка, мальчик днем ушел на каток. Поздним вечером он обратился к прохожей с просьбой вызвать скорую помощь из-за плохого самочувствия. После осмотра медики доставили ребенка в больницу, где ему поставили диагноз «отравление неизвестным веществом/алкогольная интоксикация», сообщили в полиции. Сейчас ее сотрудники вместе с родителями и органами образования выясняют, с кем общался мальчик, и с кем мог выпить спиртное.

Мальчика госпитализировали в среду, 22 января, в 22:18 (21:18 мск) в состоянии средней тяжести, сообщили РБК в пресс-службе областного минздрава. «Предположительный диагноз — отравление неизвестным веществом. Проводится экспертиза, пока не будет ее результатов, мы не можем сказать, что за вещество это было», — добавили в минздраве.

Ранее местные СМИ, «Регион 64» и «ЧП Саратов», сообщили, что прохожие нашли мальчика на рельсах в районе городской набережной. По данным СМИ, ребенок находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Позднее в пресс-службе администрации Саратова РБК сообщили, что в тот день, когда ребенка доставили в больницу, школу он не посещал. «Со слов матери, у него болел живот», — объяснили в пресс-службе, добавив, что в целом у ребенка есть некоторые проблемы со здоровьем. Мальчик не прогуливает уроки в школе, успеваемость «удовлетворительная», добавили там. По словам представителя администрации, сам ребенок пока отказывается объяснять, что с ним произошло.

В 2018 году в Челябинской области 15-летняя девочка умерла после того, как распивала спиртное с одноклассницей. СМИ сообщали, что школьницы отравились фальсифицированным алкоголем, но вторую девочку удалось спасти. По факту случившегося СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека).

Теги: Саратов, проверка, новости РБК
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