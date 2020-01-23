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Политика ,  
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Крашенинников назвал слухами сообщения о возможном самороспуске Госдумы

Сообщения СМИ о подготовке поправки к Конституции, предусматривающей возможность самороспуска Госдумы, неверны, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я официально опровергаю слухи. Поправки о самороспуске нет и не будет», — отметил Крашенинников.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американское агентство Bloomberg намеревалось вмешаться во внутренние дела России, опубликовав материал о возможности проведения досрочных выборов в Госдуме. Спикер назвал подобные публикации «абсолютно надуманной темой» и фейком.

Володин заявил о намерении Bloomberg вмешаться во внутренние дела России
Политика

Bloomberg 17 января со ссылкой на источник, близкий к партии «Единая Россия», сообщил, что президент страны Владимир Путин может назначить досрочные парламентские и президентские выборы. В этом же материале отмечалось, что Володин назвал такой сценарий нереалистичным. Также о том, что в Кремле не исключают досрочного проведения выборов в Госдуму, сообщала 17 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев позднее заявил, что комиссия изучит публикации зарубежных СМИ, которые распространяют «лживые сценарии» перемен в российских органах власти.

Теги: Государственная дума, Павел Крашенинников
Материалы по теме
Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством
Политика
Володин заявил о намерении Bloomberg вмешаться во внутренние дела России
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