Крашенинников назвал слухами сообщения о возможном самороспуске Госдумы

Сообщения СМИ о подготовке поправки к Конституции, предусматривающей возможность самороспуска Госдумы, неверны, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, я официально опровергаю слухи. Поправки о самороспуске нет и не будет», — отметил Крашенинников.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что американское агентство Bloomberg намеревалось вмешаться во внутренние дела России, опубликовав материал о возможности проведения досрочных выборов в Госдуме. Спикер назвал подобные публикации «абсолютно надуманной темой» и фейком.

Bloomberg 17 января со ссылкой на источник, близкий к партии «Единая Россия», сообщил, что президент страны Владимир Путин может назначить досрочные парламентские и президентские выборы. В этом же материале отмечалось, что Володин назвал такой сценарий нереалистичным. Также о том, что в Кремле не исключают досрочного проведения выборов в Госдуму, сообщала 17 января газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.