Володин заявил о намерении Bloomberg вмешаться во внутренние дела России

Американское агентство Bloomberg намеревалось вмешаться во внутренние дела России, опубликовав материал о возможности проведения досрочных выборов в Госдуме. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин на заседании.

«Понятно, что Bloomberg — это издание, которое здесь [в Госдуме] с этими вопросами ходило, цель преследовало, чтобы вмешаться в наши выборы и внести смуту в головах», — отметил он.

Володин добавил, что Госдума не будет лишать аккредитации американское агентство, так как она является «единственным демократическим парламентом».

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