В Челябинской области завели дело после смерти школьницы от алкоголя

В Магнитогорске пятнадцатилетняя девочка скончалась после того, как распивала алкоголь с одноклассницей. В связи с этим возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление по Челябинской области.
«В лечебное учреждение города Магнитогорска родителями в тяжелом состоянии доставлена 15-летняя девочка, которая впоследствии скончалась», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека).
По данным источника «Интерфакса», девочка отравилась фальсифицированным алкоголем — джином-тоником, который для девочки и ее подруги купил кто-то из взрослых. По данным URA.RU, напитком был коктейль «Отвертка». Издание отмечает, что обеим девочкам стало плохо после употребления спиртного, однако вторую удалось спасти. В настоящее время установлен магазин, где продавался некачественный алкоголь и изъята вся его продукция.