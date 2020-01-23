Прокуратура начала проверку после задержания танкера «Патриот» в Китае

Транспортная прокуратура Приморья начала проверку после появившихся в СМИ сообщениях о нарушении трудовых прав экипажа танкера «Патриот», задержанного в китайском порту Ниндэ, говорится в сообщении ведомства.

Танкер российской компании «Гудзон» привели в Ниндэ для ремонта, но денег у судовладельца не оказалось, и он поручил оставить танкер на судоремонтном заводе Fuan Matou Shipyard, сообщили ранее моряки порталу «Владивосток Новости».

После выполнения задания экипаж узнал, что возвращение на родину откладывается на неопределенный срок из-за финансовых проблем судовладельца. По словам моряков, они более двух недель не могут попасть на родину и вынуждены жить на танкере без запасов продовольствия. По словам экипажа, с территории портового завода их также не выпускают, а документы — паспорта и судовые книжки — забрал судовой агент. У компании также есть долги по зарплате перед экипажем, сообщили они.

Как позднее заявил заместитель гендиректора компании «Гудзон» по управлению флотом Олег Аникин, моряков с «Патриота» вернут в Россию после китайского Нового года, в феврале, передает «РИА Новости». Он связал возникшие проблемы с санкциями и добавил, что проблема поставки продовольствия морякам решается.

В августе 2018 года США внесли в санкционный список компанию «Гудзон». Причиной послужило нарушение американских ограничений против Северной Кореи. В санкционный список попали ходящие под российским флагом принадлежащие компании танкер «Патриот» и грузовые суда «Бэлла», «Богатырь», «Партизан» и «Севастополь», а также полупогружной контейнеровоз «Нептун».