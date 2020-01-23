Россия и Израиль упростили процедуру усыновления

Россия и Израиль заключили договор о сотрудничестве в области усыновления, говорится в сообщении Минпросвещения.

Соглашение упростит процедуру усыновления. Согласно ему, ребенка из одной страны могут усыновить супруги из другой, если хотя бы один из пары имеет гражданство первой страны и усыновление для них разрешено законами обоих государств.

Договор между странами заключили первый замминистра просвещения России Павел Зенькович и министр защиты окружающей среды, по делам Иерусалима и еврейского наследия Израиля Зеэв Элькин.

Переговоры между странами по соглашению велись с 2016 года. Элькин назвал заключение договора историческим событием, отметив, что работа по нему велась долгое время, передает «РИА Новости».

Стороны подписали договор в рамках визита президента России Владимира Путина в Израиль для участия в мероприятиях в память холокоста. Помимо этого, он встретится с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.