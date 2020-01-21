В Москве и Петербурге эвакуировали суды из-за сообщений о минировании

В суды Москвы и Санкт-Петербурга поступили очередные сообщения о взрывных устройствах, из-за чего учреждения были эвакуированы.

Как сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда, информация о минировании поступила в 9:00. Гагаринский, Чертановский, Зеленоградский, Щербинский и Останкинский районные суды были эвакуированы.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили РБК, что данной информацией не располагают.

По информации объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, эвакуация проводилась в Петродворцовом, Октябрьском, Приморском, Ленинском, Красногвардейском, Куйбышевском, Сестрорецком, Дзержинском и Василеостровском районных судах. В настоящий момент почти все из них вернулись к работе.