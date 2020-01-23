В Калифорнии четыре человека погибли при крушении самолета

Небольшой самолет потерпел крушение на территории аэропорта американского города Корона, штат Калифорния. В результате погибли четыре человека, сообщается в аккаунте в Twitter местной пожарной службы.

После инцидента аэропорт закрыли. В ведомстве рассказали, что в самолете находилось около 80 галлонов топлива (302 литра). В результате крушения возник пожар, который распространился примерно на 1 тыс. кв. м. Спасатели потушили возгорание.

Телеканал Abc7 со ссылкой на власти сообщает, что во время взлета самолет врезался в забор в дальнем конце взлетно-посадочной полосы и перевернулся. Федеральное авиационное управление США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование происшествия.

В начале ноября 2019 года одномоторный самолет упал на дом в Южной Калифорнии. В результате пилот погиб и в здании начался пожар. Власти сообщали, что находившиеся в доме жильцы смогли выбраться и не пострадали.