Летевший в Мурманск самолет вернулся в Петербург из-за непогоды

Вылетевший в Мурманск самолет вернулся в петербургский аэропорт Пулково из-за непогоды. Об этом сообщается на сайте мурманского аэропорта Мурмаши.

«По метеоусловиям аэродрома Мурманск, воздушное судно, выполняющее рейс

FV-6345 (Пулково — Мурманск), направлено на запасной аэродром Пулково», — говорится в сообщении.

В воздушной гавани добавили, что прибытие самолета задерживается примерно до 09:05 мск. В Мурмаши отметили, что закрыли аэропорт на прием и вылет воздушных судов до 04:00 мск. В связи с этим задерживаются еще несколько рейсов из Петербурга и Москвы и обратно.

ТАСС сообщает, что лайнер принадлежит авиакомпании «Россия». Воздушное судно вылетело в Мурманск накануне в 17:37 мск. Официальный представитель перевозчика рассказал агентству, что решение вернуться в Пулково принял командир самолета.