Глава МВФ и премьер-министр Украины обменялись фразами на русском языке

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и премьер-министр Украины Алексей Гончарук обменялись фразами на русском языке во время встречи на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Видео встречи опубликовал телеканал «112 Украина».

После того как Гончарук представился и пожал Георгиевой руку, она сказала на русском языке: «Очень приятно». «Взаимно», — ответил Гончарук.

После этого глава МВФ перешла на английский язык. Она сообщила, что знает о том, что многие украинцы не желают разговаривать на русском языке, однако она сама не знает украинского. При этом она отметила, что по-украински разговаривает ее племянница, мама которой родом из Харькова.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году проходит с 21 по 24 января. Он посвящен теме формирования капитализма для всех заинтересованных сторон в качестве путей решения самых серьезных проблем мира, созданных разделениями общества. В форуме примут участие около 3 тыс. чиновников из 117 стран, включая 53 главы государств и правительств, а также более 1,6 тыс. представителей частного сектора и более 120 представителей молодежных организаций.