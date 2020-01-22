В Челябинской области пять человек погибли в результате ДТП

В Челябинской области пять человек погибли в результате столкновения легкового автомобиля и КАМАЗа с прицепом. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в 3 км от поворота на село Карсы Троицкого района Челябинской области. Сообщение об аварии поступило в дежурную службу в 19:50 по местному времени (17:50 мск). Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГУ МВД по региону, все погибшие находились в салоне легкового автомобиля.

Как пишет портал 74.ru со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области, водитель легкового автомобиля Honda в результате снегопада и сильного ветра выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КАМАЗом. По данным источников портала, у легковушки были номера другого государства, а внутри автомобиля находились иностранцы.

В начале января в Агаповском районе Челябинской области четыре человека погибли в результате ДТП. Кроме того, еще четыре человека, включая двоих детей, были госпитализированы. По данным МЧС, на 177-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск столкнулись два легковых автомобиля.