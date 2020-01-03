В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

В ДТП под Челябинском погибли четыре человека

В Агаповском районе Челябинской области 2 января произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация об аварии поступила в экстренные службы в 16:20 по местному времени (14:20 мск). На 177 километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск столкнулись два легковых автомобиля.

Личности погибших устанавливаются. Кроме того, еще четыре человека были госпитализированы в больницу Магнитогорска, из них двое — дети.

По данным ТАСС, на трассе произошло лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Hyundai Solaris. Погибшие были пассажирами отечественной легковушки, а доставленные в больницу пострадавшие ехали в иномарке. Среди них дети 2010 и 2013 годов рождения.