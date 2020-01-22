Спасатели предупредили жителей Москвы о мокром снеге и гололедице

Спасатели выпустили экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях для жителей Москвы в связи с мокрым снегом и гололедицей. Оно опубликовано на сайте ГУ МЧС по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 14:30 до 21 часа 22 января в г. Москве ожидаются снег, мокрый снег, отложение мокрого снега на деревьях и проводах, гололедица», — говорится в сообщении МЧС.

В связи с прогнозом ведомство рекомендует водителям во время управления автомобилем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, следует избегать внезапных обгонов и перестроений, а также не парковать транспортные средства возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Как ранее сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в четверг, 23 января, в Москве температура воздуха понизится до 3–5 градусов ниже нуля, а в ночь на пятницу, 24 января, она может достигнуть -8 градусов. Он также отметил, что в четверг москвичей ожидает метель: ветер и небольшой снег.