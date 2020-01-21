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Володин назвал сообщения о роспуске Госдумы иностранным вмешательством

Публикации иностранных СМИ о возможном досрочном роспуске Госдумы являются вбросами, и подобное вмешательство во внутренние дела России недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента России.

«Считаем недопустимым вмешательство в дела суверенных государств. Мы не вмешиваемся в их дела, и к нам пускай не вмешиваются», — подчеркнул Володин.

В ходе пленарного заседания Государственной думы лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился сообщениями зарубежных СМИ о возможном роспуске нижней палаты российского парламента. Он призвал «не слушать и не идти на поводу» у этих домыслов. С ним согласился Володин. Он отметил, что эти сообщения сначала появились в иностранных информационных агентствах, а затем их подхватили российские СМИ. При этом, по словам спикера, нигде не указаны источники подобной информации.

Ранее пресс-секретарь президента предложил «трезво оценивать» слухи о возможных досрочных выборах в Госдуму. «Мы никогда не комментируем вот такую неподтвержденную информацию, тем более ее очень много в последнее время», — сказал он. Перед этим газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщила, что в Кремле не исключают досрочного проведения выборов в парламент. Как заявил собеседник издания, самороспуск поможет Госдуме «снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне».

Уже после публикации в «Коммерсанте» британская газета The Telegraph сообщила, что, по данным источника «уважаемого российского СМИ» в администрации президента, Кремль рассматривает возможность досрочных выборов, чтобы «поймать волну надежд и замешательства общественности по поводу поправок к Конституции». В публикации британской газеты отмечается, что досрочные выборы позволят партии «Единая Россия» набрать силы до того, как усилится критика готовящейся реформы, а оппозиция сможет организоваться.

Теги: Вячеслав Володин, Госдума
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