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МЧС приехало к дому после сообщений об угрозе выкинуть ребенка из окна

На юге Москвы в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире с ребенком и угрожает причинить ему вред. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребенку», — уточнил представитель главка.

Согласно сообщению, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также экстренных и социальных служб Москвы.

На сайте ГСУ СК России по Москве сообщается, что, согласно сообщениям СМИ, в квартире жилого дома заперся мужчина и угрожает выбросить ребенка из окна. Telegram-каналы Mash и LifeShot писали, что выбросить ребенка из окна угрожала пожилая женщина.

Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что в квартире находятся пенсионерка и ребенок.

«Одной из причин возникновения опасной ситуации является то, что мать захотели лишить родительских прав на ребенка», — отметил он, добавив, что правоохранители также проверяют наличие отца.

«Сотрудники МЧС находятся на месте по запросу полиции вместе с сотрудниками правоохранительных органов, социальных служб. Мы там для подстраховки», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. Там добавили, что информации о вскрытии двери пока нет.

Позднее другой источник в правоохранительных органах сообщил РБК, что ребенка забрали у людей, которые удерживали его в заложниках. «Ребенка передали медикам, сейчас его осматривают», — сказал собеседник РБК.

Старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ столичного управления СК Юлия Иванова сообщила РБК, что сотрудники Следственного комитета и правоохранительных органов зашли в квартиру на Восточной улице. «Жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, он передан в органы опеки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело», — сказала Иванова.

Теги: Москва, захват детей в заложники, новости РБК
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