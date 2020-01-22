МЧС приехало к дому после сообщений об угрозе выкинуть ребенка из окна

На юге Москвы в одном из домов на Восточной улице женщина укрылась в квартире с ребенком и угрожает причинить ему вред. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Женщина укрылась в квартире и угрожает причинить вред малолетнему ребенку», — уточнил представитель главка.

Согласно сообщению, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, а также экстренных и социальных служб Москвы.

На сайте ГСУ СК России по Москве сообщается, что, согласно сообщениям СМИ, в квартире жилого дома заперся мужчина и угрожает выбросить ребенка из окна. Telegram-каналы Mash и LifeShot писали, что выбросить ребенка из окна угрожала пожилая женщина.

Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что в квартире находятся пенсионерка и ребенок.