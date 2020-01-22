Путин на обсуждении послания Федеральному собранию пошутил о демографии

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций в Липецкой области, где обсуждалось его послание Федеральному собранию, пошутил про решение демографических проблем.

Одна из участниц встречи в шутку заявила, что Путин в 2020 году «немножко переборщил» с посланием, предложив ряд мер по улучшению демографической ситуации в стране. Женщина призналась, что ее супруг позвонил ей, когда она была на работе, и позвал «домой улучшать демографию».

«Не мог дотерпеть, дождаться. Молодец», — со смехом отреагировал президент.

В ходе своего обращения к Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин предложил свое видение решения проблемы с демографическим кризисом в России. По его словам, низкая рождаемость в стране напрямую связана с низкими доходами населения.