В Москве начали проверку сообщений о минировании вокзалов и судов

Железнодорожные вокзалы Москвы проверяют в связи с получением анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщили РБК в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов.

«По анонимному сообщению на вокзалах Московского узла правоохранительными органами проводится осмотр без эвакуации пассажиров и посетителей», — сообщил представитель пресс-службы, добавив, что на Ярославском, Казанском, Ленинградском, Киевском, Белорусском и Курском вокзалах поезда прибывают и отправляются согласно расписанию.

Кроме того, из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуированы семь районных судов Москвы — Чертановский, Хорошевский, Пресненский, Никулинский, Нагатинский, Лефортовский и Измайловский, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в связи с поступлением сообщений о минировании специалисты проверяют также ряд станций Московского метрополитена, Белорусский вокзал и станцию Московского центрального диаметра (МЦД) в Красногорске, однако РБК не удалось получить подтверждения данной информации. В пресс-службе столичного метрополитена РБК посоветовали обратиться за комментарием к правоохранительным органам. «Такой информации нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.