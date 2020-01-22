Мишустин назначил нового руководителя Росреестра

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил новым главой Росреестра Олега Скуфинского. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Назначить Скуфинского Олега Александровича руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», — говорится в документе.

Олег Скуфинский сменил на этом посту Викторию Абрамченко, которую накануне назначили заместителем председателя правительства России.

Скуфинский родился в 1974 году. Он получил высшее образование в Воронежском государственном аграрном университете. Скуфинский работал в управлении оценки недвижимости Министерства России по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, позднее занял должность полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе.