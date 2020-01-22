Более половины россиян гарантией успеха назвали связи и везение

Более половины жителей России — 52% — считают, что к успеху приводит не упорный труд, а везение и наличие связей. Такие цифры получил Институт социологии ФНИСЦ РАН в результате проведенного опроса, сообщает RT со ссылкой на данные исследования.

Остальные 48% респондентов согласились с тезисом, что в долговременной перспективе упорная работа приводит к улучшению качества жизни.

63% опрошенных считают, что человек должен зарабатывать себе на жизнь только честными способами. 37% участников опроса заявили, что источник доходов неважен.

Всего в исследовании института приняли участие 2 тыс. человек из 22 регионов страны в возрасте от 18 лет.

Ранее сервис для поиска работы и подбора сотрудников «Работа.ру» узнал, что подавляющее большинство россиян — 81% — недовольны своей зарплатой. О том, что их устраивает получаемая зарплата, заявили 19% респондентов. Согласно данным опроса более половины участников исследования — 56% — оценили свой уровень доходов как низкий, указав, что могут купить себе только самое необходимое. Участие в этом опросе приняли 3 тыс. человек в возрасте старше 18 лет из всех российских регионов.