В Ивановской области с оторвавшейся льдины спасли шесть рыбаков и ребенка

В Ивановской области с оторвавшейся льдины спасли шесть рыбаков и ребенка

В Ивановской области сотрудники МЧС спасли с оторвавшейся льдины шесть рыбаков и одного ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального МЧС.

Инцидент произошел утром 8 ноября в 9:55, когда на от берега Горьковского водохранилища недалеко от села Обжериха оторвалась льдина с людьми. Эвакуация рыбаков заняла 35 минут, к 11:05 они были доставлены на сушу.

В результате происшествия никто не пострадал. По словам собеседника агентства, в настоящий момент решается вопрос о привлечении рыбаков к административной ответственности.

30 ноября в аналогичной ситуации оказались несколько жителей Республики Марий Эл. Операция по спасению рыбаков завершилась успешно.