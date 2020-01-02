Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Легковой автомобиль столкнулся с маршрутным такси в Арзамасском районе Нижегородской области. В результате погибли два человека, еще шесть человек пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, авария произошла на 14-м километре трассы Арзамас — Выездное — Сатис около 15:30 (совпадает с московским). Пострадавших госпитализировали в городскую больницу скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского. В ликвидации последствий ДТП участвовали семь спасателей и две машины.

Выясняются обстоятельства случившегося.

2 января в подмосковном Красногорске столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали шесть человек. Один из пострадавших — 12-летний ребенок.