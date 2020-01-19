Подозреваемым в убийстве четырех человек в США оказался подросток

Стрельбу в городе Грантсвилл (штат Юта, США), результате чего накануне погибли четыре человека, предположительно, открыл, несовершеннолетний подросток. Об этом сообщает местный телеканал KSL.

По данным полиции, подозреваемый действовал в одиночку. Его личность не раскрывается, он взят под стражу. В полиции также отметили, что все погибшие приходились друг другу родственниками.

Инцидент произошел 17 января примерно в 19:00 по местному времени (03:00 мск) на пересечении улиц Main Street и 130 South. В результате погибли четыре человека, еще одного человека с ранениями доставили в больницу.



