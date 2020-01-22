СК возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре в Улан-Удэ

В Улан-Удэ при пожаре в коллекторе погибли четверо бездомных. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Республике Бурятия.

Инцидент произошел утром 22 января. Прохожие заметили дым из колодца и обратились в экстренные службы. Спасатели, прибывшие на место, обнаружили тела двух мужчин и двух женщин в коллекторе.

По предварительной версии, погибшие обустроили ночлежку в тепловом коллекторе. Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении или при приготовлении пищи, а также приборы для освещения. Отмечается, что в колодце также находилось множество горючих вещей одежды и быта.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК(причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее, 21 января, в Кузбассе при пожаре в частном доме скончались двое взрослых и ребенок. Предварительной причиной возгорания называется неосторожное обращение с остатками угля, от которых загорелись находящиеся рядом предметы.