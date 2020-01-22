Республиканцы в сенате заблокировали запрос на документы по Украине

Члены Республиканской партии США в ходе слушаний по импичменту президенту Дональду Трампу в сенате отвергли запрос демократов, которые требовали обязать Белый дом предоставить дополнительные документы о задержке военной помощи Украине, пишет The Hill.

Против выступили 53 сенатора, за — 47.

По словам лидера меньшинства в сенате Чарльза Шумера, запрос был связан с разговорами между Трампом, а также высокопоставленными сотрудниками его администрации и Украины.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он намеренно задержал военную помощь Украине, чтобы надавить на власти этой страны и добиться проведения расследования против своего политического противника, бывшего вице-президента Джо Байдена, сын которого Хантер работал в украинской компании Burisma Holdings. Процедуру импичмента запустили после того, как стало известно о телефонном разговоре между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого упоминалась Burisma.