На Фиджи произошло землетрясение магнитудой 5,5

У побережья островов Фиджи зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Эпицентр землетрясения находился в 130 км от города Лаутока с населением 52 тыс. человек. Глубина толчков составила 10 км. Сообщения о пострадавших или каких-либо повреждений не поступало.

Ранее 21 января на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр землетрясения находился в 126 км от поселка Усть-Камчатск и залегал на глубине 165 км

