Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 61,86 (+0,39) Quote, 21 янв, 13:19
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 68,62 (+0,41) Quote, 21 янв, 13:19
Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности Общество, 05:38 Число скончавшихся от нового коронавируса в Китае выросло до 9 Общество, 05:23 В Минобороны раскрыли детали работы системы ПРО Москвы Общество, 05:08 Пользователи сообщили о глобальном сбое в Twitter Технологии и медиа, 04:54 Генсек ООН предложил Совбезу поддержать итоги саммита по Ливии Политика, 04:35 Guardian назвала саудовского принца причастным к взлому телефона Безоса Политика, 04:11 В России за полгода создадут вакцину против коронавируса Общество, 03:56 В Ливане сформировали новое правительство Политика, 03:14 Правительство без «аллергенов»: кто и зачем вошел в кабинет Мишустина Политика, 03:13 СМИ узнали об идее отдать взыскание долгов по ЖКХ коллекторам Общество, 02:56 Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля Экономика, 02:50 СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля Общество, 02:50 Роналду анонсировал открытие своего отеля в Мадриде Спорт, 02:16 Акции Boeing упали на 4% после заявлений по 737 MAX Бизнес, 02:06
Общество ,  
0 

Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности

Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей компании.

Среди них 2,9 млн машин будет отозвано из Соединенных Штатов. В частности, это автомобили модели Toyota Corolla 2011-2019 годов выпуска, Matrix 2011-2013 годов, Avalon 2012-2018 годов, а также гибридные версии автомобилей Avalon 2013-2018 годов.

Техническое несовершенство электронного блока управления также может привести к несрабатыванию натяжения ремней безопасности. Отмечается, что в апреле Национальное агентство безопасности дорожного движения США обнаружило этот дефект в связи с двумя дорожными происшествии при участии автомобилей Toyota. В одном из инцидентов погиб человек, причиной его смерти называется отказ подушек безопасности.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz отзывает 745 тыс. автомобилей из-за опасений по поводу неисправности люков. В машинах немецкой марки была обнаружена уязвимость соединения между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши, которая при движении может отсоединиться и создать аварийную ситуацию на дороге.
 

Теги: Toyota, подушки безопасности
Материалы по теме
Toyota инвестирует $394 млн в разработку летающего транспорта
Бизнес
Toyota нарастила свою долю в Subaru до 20%
Бизнес
Toyota отозвала в России 420 машин Lexus из-за проблем с шинами
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter