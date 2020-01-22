Toyota отзовет 3,4 млн машин из-за неполадок с подушками безопасности

Toyota Motor Corp намерена отозвать 3,4 млн автомобилей по всему миру из-за электронного дефекта, в результате которого подушки безопасности могут не сработать при авариях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей компании.

Среди них 2,9 млн машин будет отозвано из Соединенных Штатов. В частности, это автомобили модели Toyota Corolla 2011-2019 годов выпуска, Matrix 2011-2013 годов, Avalon 2012-2018 годов, а также гибридные версии автомобилей Avalon 2013-2018 годов.

Техническое несовершенство электронного блока управления также может привести к несрабатыванию натяжения ремней безопасности. Отмечается, что в апреле Национальное агентство безопасности дорожного движения США обнаружило этот дефект в связи с двумя дорожными происшествии при участии автомобилей Toyota. В одном из инцидентов погиб человек, причиной его смерти называется отказ подушек безопасности.

Ранее стало известно, что Mercedes-Benz отзывает 745 тыс. автомобилей из-за опасений по поводу неисправности люков. В машинах немецкой марки была обнаружена уязвимость соединения между стеклянной панелью и рамой сдвижной крыши, которая при движении может отсоединиться и создать аварийную ситуацию на дороге.

