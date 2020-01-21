В Петербурге арестовали предполагаемого вербовщика ИГ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, обвиняемого в вербовке террористов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

Согласно сообщению, речь идет об Исфандиере Акрамове, который в 2015 году в Петербурге уговорил двух граждан Таджикистана отправиться в Сирию, чтобы воевать на стороне группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

В пресс-службе уточнили, что Акрамову предъявили обвинение 20 января. Арест продлится до 19 марта 2020 года.

20 января в Главном управлении СК России по Петербургу сообщили о задержании мужчины, который склонил двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для борьбы на стороне ИГ. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).