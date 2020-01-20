В Петербурге задержали предполагаемого вербовщика ИГ

В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в вербовке террористов. Об этом сообщается на сайте главного управления СК России по городу.

По данным следствия, задержанный поддерживал деятельность «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) и до 2015 года завербовал двух граждан Таджикистана 1990 года рождения для участия в боевых действиях в Сирии на стороне террористической группировки.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 1.1, ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Сейчас решается вопрос об аресте мужчины и предъявлении ему обвинения.

В конце декабря предполагаемого вербовщика террористов задержали в Хабаровском крае. По данным управления ФСБ по региону, 45-летний житель Хабаровска публично призывал к террористической деятельности, а также занимался вербовкой. Против подозреваемого возбудили уголовные дела по ст. 205.5 и 205.2 УК РФ. О какой именно террористической организации идет речь, в ведомстве не уточнили.