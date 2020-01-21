Группа ЕСН Березкина вышла из Быстринского проекта

Группа ЕСН Григория Березкина продала долю в инвестиционном фонде CIS Natural Resources. Об этом сообщил «Коммерсантъ» и подтвердил представитель «Норникеля».

По словам представителя, покупателем стала компания Winter Capital, основным инвестором которой выступает компания «Интеррос» Владимира Потанина.

Ключевым активом CIS Natural Resources является доля в Быстринском горно-обогатительном комбинате (ГОКе). Фонд выкупил 36,66% в проекте в 2017 году. Еще 13,33% принадлежит китайской компании Highland Fund. Доля «Норникеля» в проекте составляет 50,01%.

Информацию о сделке «Коммерсанту» подтвердили представители «Норникеля», «Интерроса» и ЕСН, но отказались сообщать детали сделки.

По информации источников «Коммерсанта», решение о продаже связано с затягиванием сроков выхода Быстринского ГОКа на IPO из-за разногласий среди ключевых акционеров «Норникеля». Кроме того, собеседники газеты сообщили, что группе ЕСН необходимы средства на строительство метанольного проекта на Дальнем Востоке, стоимость которого оценивалась в $700 млн.