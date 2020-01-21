В посольстве отреагировали на сообщения о «российских шпионах» в Давосе

Публикации швейцарских СМИ о «российских шпионах», которые посетили Давос в августе 2019 года, «высосаны из пальца». Об этом ТАСС заявил секретарь посольства России в Швейцарии Станислав Смирнов.

«Примечательно, что в статье приведено заявление полиции, согласно которому она ничего подозрительного не обнаружила. В очередной раз в прессе ни из чего раздули статью», — сказал Смирнов. Он также добавил, что посольство России не информировали о случае задержания россиян с дипломатическими паспортами в Давосе.

Ранее швейцарские СМИ сообщили, что в августе 2019 года в Давосе во время проверки документов были задержаны два россиянина. Уточнялось, что один из них представился сантехником, однако, как и второй задержанный, предъявил российский дипломатический паспорт. По данным СМИ, россиян заподозрили в шпионаже. Как писала газета Tribune de Geneve со ссылкой на осведомленные источники, они могли планировать установку подслушивающих устройств на Всемирном экономическом форуме, который стартовал в Давосе 21 января, или взлом компьютерных сетей.

В то же время основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер предположил, что именно он был целью возможной операции российских спецслужб в Швейцарии. По его словам, об этом ему сообщили сотрудники швейцарских правоохранительных органов.