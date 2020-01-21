В Белоруссии в первой половине года пройдут внезапные проверки войск

В первой половине 2020 года в Белоруссии будут проходить внезапные проверки войск с отработкой учебно-боевых задач. Об этом заявил глава администрации президента республики Игорь Сергеенко, сообщается на сайте Минобороны Белоруссии.

«Будут практиковаться внезапные проверки войск с отработкой учебно-боевых задач. Все это ожидается в первой половине года», — сказал Сергеенко, представляя руководящему составу Вооруженных сил республики новых министра обороны и начальника Генерального штаба. Глава администрации также отметил, что перед военным ведомством стоит задача поднять значимость войск, которая состоит в сохранении и развитии кадрового потенциала, а также в обучении личного состава.

О назначении президентом Белоруссии Александром Лукашенко генерал-майора Виктора Хренина в качестве нового министра обороны стало известно 20 января. Занимавший до этого момента должность военного министра Андрей Равков был назначен на должность госсекретаря Совета безопасности. Новым начальником Генштаба Вооруженных сил республики стал генерал-майор Александр Вольфович, занимавший до этого момента должность первого заместителя начальника Генштаба.