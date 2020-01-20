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Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января назначил нового министра обороны. Им стал командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин. Об этом сообщает агентство «БелТА».

Занимавший до этого момента должность военного министра Андрей Равков одновременно был назначен Лукашенко на должность госсекретаря Совета безопасности.

«Мы — люди военные, время непростое. Военная организация не терпит неопределенности», — объяснил глава государства назначение нового министра.

Лукашенко подчеркнул, что кандидаты на должность главы Минобороны рассматривались на протяжении нескольких месяцев.

После назначения на должность Хренин назвал свои приоритеты на новом посту. «Основное — это люди, сохранение кадрового потенциала, обучение личного состава. Если у нас будут готовые люди и будет техника, то нам никакая угроза не страшна», — заявил он.

Виктор Хренин родился в 1971 году в городе Новогрудке Гродненской области. В 1992 году он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а в 2005 году — командно-штабной факультет Военной академии Беларуси.

До 2003 года командовал мотострелковым взводом, разведбатальоном и разведротой, затем проходил службу в штабе Западного оперативного командования, командиром которого был с июня 2015 года.

Теги: Александр Лукашенко, министр обороны, Белоруссия
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