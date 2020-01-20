Лукашенко назначил нового министра обороны Белоруссии

Виктор Хренин родился в 1971 году в городе Новогрудке Гродненской области. В 1992 году он окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, а в 2005 году — командно-штабной факультет Военной академии Беларуси.

До 2003 года командовал мотострелковым взводом, разведбатальоном и разведротой, затем проходил службу в штабе Западного оперативного командования, командиром которого был с июня 2015 года.