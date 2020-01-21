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Активисты сообщили об обращении женщины в СК из-за обряда изгнания джинна

Уроженка Чечни Аминат Лорсанова обратилась с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении своих родителей, а также человека, который «пытался изгнать из нее джинна», и врачей Клиники пограничных состояний имени Боева в Грозном. Об этом РБК сообщили в организации «Российская ЛГБТ-сеть». РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

22-летняя Лорсанова, как она сама утверждает, была дважды похищена в 2018 году, а затем помещена в психиатрические стационары, где подверглась «пыткам и истязаниям», заявили в сети. В поданном ею заявлении говорится, что она провела 25 дней в Клинике имени Боева и четыре месяца в Республиканском психоневрологическом диспансере в Грозном. За это время, как заявила следователям Лорсанова, знакомый ее отца несколько раз избивал ее палкой, зачитывая при этом строки из Корана. Мужчина объяснял свои действия попыткой «изгнать из нее джинна», отметила заявительница. «Мать с отцом спокойно наблюдали за процессом, и, даже когда я звала на помощь и просила их прекратить, они ничего не предприняли», — привели в организации выдержку из заявления Лорсановой.

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Также уроженка Чечни заявила, что в конце 2018 года отец по меньшей мере шесть раз насильно надевал на нее наручники и связывал ноги скотчем, после чего вкалывал ей транквилизаторы.

Как сообщают в организации «Российская ЛГБТ-сеть», в апреле прошлого года Лорсанова покинула Чечню, а сотрудники организации в свою очередь помогли ей уехать из России.

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Представитель организации Вероника Лапина в разговоре с РБК сообщила, что «практика изгнания джиннов» из людей нетрадиционной сексуальной ориентации распространена не только в Чечне, но и в чеченских семьях, проживающих за пределами республики. «Изгнание джиннов в Чечне применяется не только в форме альтернативной медицины, но и через квазимедицинские центры, такие как Клиника пограничных состояний [имени Боева]», — рассказала она.

По словам Лапиной, более 30 молодых женщин, с которыми работала и работает организация «Российская ЛГБТ-сеть», пострадали от этой «зачастую сексуализированной формы бесчеловечного обращения из-за своей сексуальной ориентации».

Директор Клиники пограничных состояний СтГМУ в Ставрополе, научный консультант ООО «Клиника пограничных состояний профессора И.В. Боева» в Грозном Игорь Боев сообщил РБК, что это лечебное учреждение открытого типа, пациенты могут в любой момент покинуть клинику. «Мы не занимаемся проблемой гомосексуализма, так как больных с этой патологии в Чечне нет, лечить некого», — добавил он.

Боев уточнил, что сейчас клиника в Грозном закрыта. «Клиника существовала 2,5 года, [потом] был создан лечебный кластер в СКФО (Северо-Кавказский федеральный округ. — РБК). Теперь работают свои специалисты», — уточнил Боев.

Теги: Чечня, пытки, нетрадиционные сексуальные отношения, новости РБК
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