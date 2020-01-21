Активисты сообщили об обращении женщины в СК из-за обряда изгнания джинна

Уроженка Чечни Аминат Лорсанова обратилась с заявлением в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело в отношении своих родителей, а также человека, который «пытался изгнать из нее джинна», и врачей Клиники пограничных состояний имени Боева в Грозном. Об этом РБК сообщили в организации «Российская ЛГБТ-сеть». РБК направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

22-летняя Лорсанова, как она сама утверждает, была дважды похищена в 2018 году, а затем помещена в психиатрические стационары, где подверглась «пыткам и истязаниям», заявили в сети. В поданном ею заявлении говорится, что она провела 25 дней в Клинике имени Боева и четыре месяца в Республиканском психоневрологическом диспансере в Грозном. За это время, как заявила следователям Лорсанова, знакомый ее отца несколько раз избивал ее палкой, зачитывая при этом строки из Корана. Мужчина объяснял свои действия попыткой «изгнать из нее джинна», отметила заявительница. «Мать с отцом спокойно наблюдали за процессом, и, даже когда я звала на помощь и просила их прекратить, они ничего не предприняли», — привели в организации выдержку из заявления Лорсановой.

Также уроженка Чечни заявила, что в конце 2018 года отец по меньшей мере шесть раз насильно надевал на нее наручники и связывал ноги скотчем, после чего вкалывал ей транквилизаторы.

Как сообщают в организации «Российская ЛГБТ-сеть», в апреле прошлого года Лорсанова покинула Чечню, а сотрудники организации в свою очередь помогли ей уехать из России.