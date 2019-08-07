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Discovery $37 (+25,76%) прогноз JP Morgan к 16.04.20
Сбербанк ₽275 (+40,92%) прогноз Альфа-Банк к 06.08.20
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Суд отменил решение о блокировке приложения интернет-магазина iHerb
Интернет-магазину iHerb пока удалось избежать удаления своего приложения из App Store и Google Play в России. Сделать это его обязал суд, но апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение
Фото: Мария Дмитриенко / ТАСС

Ульяновский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей американского интернет-магазина iHerb на решение Засвияжского районного суда Ульяновска, который постановил удалить фирменное приложение популярного интернет-магазина из Google Play и App Store, признав содержащуюся в нем информацию запрещенной.

В начале июля областной суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение, следует из материалов суда.

Кто и почему просил заблокировать iHerb

Удаление приложений iHerb из магазинов приложений и блокировку страниц ресурса с предложением о покупке некоторых лекарств в России инициировал в сентябре прошлого года Александр Жестков (обращался как физическое лицо, но также является исполнительным директором СРО «НП «Союз производителей биологически активных добавок к пище»). Он обратился с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру, мотивировав это тем, что через интернет-магазин реализуются БАДы и пищевые добавки, которые не соответствуют действующему на территории России техрегламенту. В итоге иски к ресурсу, а также компаниям Apple и Google (они проходили по иску как ответчики в рамках блокировки в магазинах приложения) в ульяновский суд подавал прокурор Засвияжского района Ульяновска.

В январе Засвияжский районный суд обязал ограничить доступ к отдельным интернет-страницам ресурса, информация на которых была признана запрещенной, а также удалить приложение iHerb из Google Play и App Store.

Почему iHerb решили не ограничивать

С момента подачи исков количество посетителей сайта ru.iherb.com выросло на 36%. По данным сервиса SimilarWeb, в декабре 2018 года страницу ресурса посетили 4,7 млн раз, а в июле 2019 года — уже 6,4 млн раз.

После вынесения судебных решений — об удалении страниц и из магазинов приложений — iHerb стал их оспаривать. Удалить страницы, которые содержали запрещенную информацию, все же пришлось — суд отклонил эту жалобу компаний (страницы действительно удалены, убедился корреспондент РБК).

Но удаления мобильного приложения компании пока удалось избежать. Как следует из материалов дела, в апелляции представители компании настаивали на том, что решение суда первой инстанции незаконное, необоснованное и подлежит отмене. В частности, они указали, что мобильное приложение iHerb не имеет отношения к Единому реестру запрещенных сайтов и требования в отношении его не основаны на действующем законодательстве. Кроме того, в решении не конкретизировано, какая именно информация в мобильном приложении признана запрещенной, указывали представители iHerb.

Но в итоге поводом для отмены решения стали не аргументы компании, а нарушение районным судом норм процессуального права. В частности, компания Google, являющаяся одной из сторон, не была уведомлена о рассмотрении дела, и ее представитель не явился на заседание.

Может ли угроза блокировки повториться

«В данном случае дело возвращено в суд первой инстанции в связи с процессуальными нарушениями. Оно будет заново рассмотрено Засвияжским районным судом, после чего в случае негативного решения представители iHerb вновь смогут его обжаловать», — пояснила старший юрист Bryan Cave Leighton Paisner Ирина Шурмина.

По ее словам, чтобы избежать повторных процессуальных нарушений, суду необходимо уведомить американскую компанию Google, и в таком случае присутствие представителя компании на заседании уже не обязательно.

Но даже если в итоге суд предпишет удалить приложение, реализовать это решение может быть довольно сложно, полагает Шурмина. «Исполнение решения, обязывающего иностранное лицо удалить приложение из каталога, может быть непростой задачей. Если речь будет идти о блокировке, то в отличие от интернет-сайтов, где возможна блокировка отдельных страниц, непонятно, как будет блокироваться отдельный контент в конкретном приложении», — пояснила она.

Это не первый случай, когда в России пытаются заблокировать iHerb — доступ к нему уже ограничивали в мае 2016 года. Тогда инициатором блокировки выступал Роскомнадзор (в суд обращался районный прокурор также от Ульяновской области) — суд признал информацию, размещенную на сайте iHerb, запрещенной к распространению в России. Под запрет попали сведения о возможности приобрести и ввезти в Россию продукты питания производства США (орехи и ягоды). После удаления запрещенного контента доступ к ресурсу был восстановлен.

РБК направил запрос в iHerb.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: блокировка информации, мобильное приложение, Google Play, App Store
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