Суд отменил решение о блокировке приложения интернет-магазина iHerb

Интернет-магазину iHerb пока удалось избежать удаления своего приложения из App Store и Google Play в России. Сделать это его обязал суд, но апелляция отменила это решение и отправила дело на новое рассмотрение

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Ульяновский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей американского интернет-магазина iHerb на решение Засвияжского районного суда Ульяновска, который постановил удалить фирменное приложение популярного интернет-магазина из Google Play и App Store, признав содержащуюся в нем информацию запрещенной.

В начале июля областной суд отменил решение суда первой инстанции и отправил дело на повторное рассмотрение, следует из материалов суда.

Кто и почему просил заблокировать iHerb

Удаление приложений iHerb из магазинов приложений и блокировку страниц ресурса с предложением о покупке некоторых лекарств в России инициировал в сентябре прошлого года Александр Жестков (обращался как физическое лицо, но также является исполнительным директором СРО «НП «Союз производителей биологически активных добавок к пище»). Он обратился с соответствующим заявлением в Генпрокуратуру, мотивировав это тем, что через интернет-магазин реализуются БАДы и пищевые добавки, которые не соответствуют действующему на территории России техрегламенту. В итоге иски к ресурсу, а также компаниям Apple и Google (они проходили по иску как ответчики в рамках блокировки в магазинах приложения) в ульяновский суд подавал прокурор Засвияжского района Ульяновска.

В январе Засвияжский районный суд обязал ограничить доступ к отдельным интернет-страницам ресурса, информация на которых была признана запрещенной, а также удалить приложение iHerb из Google Play и App Store.