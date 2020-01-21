Эксперты оценили опасность пересылки фото банковских карт в мессенджерах

Фотографирование банковской карты и пересылка ее снимков в мессенджерах может представлять угрозу для безопасности денежных средств. Об этом РБК рассказал заместитель заведующего кафедрой информационной безопасности МГТУ имени Баумана Анатолий Лебедев.

По его словам, хоть фотографии лицевой стороны карты и недостаточно для хищения средств, мошенники могут позвонить от имени банка и выманить CV-код.

«Банки страхуются одноразовым паролем, присылают код длиной шесть цифр. Но с этим тоже можно бороться, эти коды отводят на другой телефон, дублируя сим-карты. Надо быть осторожнее, когда вы светите в интернете своими данными. На одной карте много денег держать не надо, лучше разбивать на части», — добавил Лебедев.

С этим мнением согласен и профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Н.Э. Баумана Виталий Вехов. В беседе с РБК он отметил, что при выдаче карты в договоре четко прописано, что ни в коем случае ни саму карту, ни ее реквизиты нельзя передавать второму лицу. «Тем более [нельзя] передавать фотоснимки любой стороны: что платежной, что оборотной», — сказал Вехов.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что мошенники нередко становятся обладателями данных банковских карт, которые клиенты банков пересылают в мессенджерах.